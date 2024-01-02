Во время массированной атаки на Украину в Польше подняли истребители в небо: что случилось

В небе Польши может быть шумно

Из-за массированной атаки на Украину, которую РФ совершила 2 января, соседняя Польша решила поднять в небо свою боевую авиацию. Они призваны обеспечить безопасность стране.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши. По информации военных, около 5.45 утра в воздух взлетела пара истребителей, дислоцированная на базе в Ласках, а около 6.15 утра – пара с базы в Кшесинах.

"С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников", – сообщили в командовании.

Там также предупредили местных жителей, что деятельность польской и союзной авиации в воздушном пространстве страны может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части государства.

Стоит напомнить, что во время предыдущей массированной атаки на Украину в конце декабря 2023 года в Польшу залетела российская ракета. Из-за этого польский президент Дуда созывал срочное совещание.

Напомним, что 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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