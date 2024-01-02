Під час масованої атаки на Україну в Польщі підняли винищувачі у небо: що сталося

У небі Польщі може бути гучно

Через масовану атаку на Україну, яку РФ здійснила 2 січня, сусідня Польща вирішила підняти в небо свою бойову авіацію. Вона має забезпечити безпеку країні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі. За інформацією військових, близько 5.45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Ласках, а близько 6.15 ранку – пара з бази в Кшесинах.

"З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників", – повідомили у командуванні.

Там також попередили місцевих жителів, що діяльність польської та союзної авіації у повітряному просторі країни може бути пов’язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині держави.

Варто нагадати, що під час попередньої масованої атаки на Україну наприкінці грудня 2023 року до Польщі залетіла російська ракета. Через це польський президент Дуда скликав термінову нараду.

Нагадаємо, що 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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