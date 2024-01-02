Окупанти повторили наймасовішу атаку: Залужний назвав головні цифри

Основний напрямок удару – столиця України

Вранці 2 січня російські окупанти фактично повторили масовану атаку 29 грудня. Йдеться як про кількість повітряних цілей, так і за типами ракет.

Про це у своєму Telegram-каналі пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, а також військові промислові об’єкти.

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України", — написав він.

Головком зазначив, що спочатку росіяни запустили 35 "шахедів", які успішно збили. Вранці окупанти застосували стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Потім о 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. З моря росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр ", а з півночі — 12 ракетами, що летіли балістичною траєкторією типу Іскандер-М/С-300/С-400.

"З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів", — сказав Залужний.

Усього було знищено:

10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Водночас у своєму Telegram-каналі сказав командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук також сказав, що ворог повторив масовану атаку.

"Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня як за типами ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу. Результат бойової роботи, який ви бачите щодня в нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки завзятій праці тисяч захисників неба всіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку захищають країну. Всім дякую за захист держави, за мужність та героїзм!", — написав Олещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 29 грудня російські окупанти здійснили масштабну атаку по українських містах. Загалом ворог випустив понад 80 ракет і 25 дронів. Вибухи того ранку чули в багатьох містах. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, торговий центр, склади, приватний сектор тощо. Це була наймасовіша атака з повітря Україною.