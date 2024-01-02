Оккупанты повторили самую массированную атаку: Залужный назвал главные цифры

Основное направление удара – столица Украины

Утром 2 января российские оккупанты фактически повторили массированную атаку 29 декабря. Речь идет как о количестве воздушных целей, так и по типам ракет.

Об этом в своем Telegram-канале пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, враг атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру, а также военные промышленные объекты.

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины", — написал он.

Главком отметил, что сначала россияне запустили 35 "шахедов", которые все успешно сбили. Утром оккупанты применили стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Затем в 07:30 было зафиксировано пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. С моря россияне атаковали тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

"Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П. По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов", — сказал Залужный.

Всего было уничтожено:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

В то же время в своем Telegram-канале сказал командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также сказал, что враг повторил массированную атаку.

"Сегодня ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения. Результат боевой работы, который вы видите ежедневно в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех Сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну. Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!", — написал Олещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 29 декабря российские оккупанты совершили масштабную атаку по украинским городам. Всего враг выпустил более 80 ракет и 25 дронов. Взрывы в то утро слышали во многих городах. В результате обстрела были повреждены жилые дома, торговый центр, склады, частный сектор и так далее. Это была самая массированная атака с воздуха по Украине.