"Ворог не зупиниться": Залужний прозвітував про рекордне збиття російських ракет і попросив допомоги у союзників

Валерій Залужний вважає, що Росія не зупиниться і найближчим часом атак буде більше

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи ЗСУ під час сьогоднішньої ракетної атаки на Україну. За його словами, російські ракети "Кинджал" не досягли своєї мети.

Про це він повідомив у своєму Twitter. Також Залужний звернувся до союзників із проханням збільшити допомогу Україні.

Так, за словами головнокомандувача ЗСУ, за допомогою ЗРК Patriot сили ППО України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Раніше ці російські ракети вважалися незбивними, оскільки вони можуть маневрувати по траєкторії польоту. Крім того, через свої характеристики аеробалістичні ракети менше, ніж звичайні, знаходяться в зоні дії ППО, тому їх важко було збити.

Валерій Залужний зазначив, що 10 збитих "Кинджалів" — це рекорд. Але Україні потрібно ще більше систем ППО на тлі масованих обстрілів, що почастішали.

"Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними. Дякую партнерам. Немає підстав вважати, що ворог зупиниться. Тому нам потрібно більше систем (ППО — ред.) та боєприпасів до них", — написав Валерій Залужний.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки грошей витратила Росія на масований ракетний обстріл України сьогодні. За підрахунками, сума дорівнює бюджету міста.