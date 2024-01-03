"Надо ответить понятным Путину языком": чего хотят в ЕС после ракетных ударов по Украине

В ЕС уверены, что Россия ответит за все военные преступления

Ответ Запада на массированные ракетные атаки, которые совершают российские оккупанты по Украине, должен быть максимально понятным для диктатора Владимира Путина. Речь идет о санкциях и оружии для украинских военных.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он считает, что Украине следует передать ракеты большой дальности.

"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", — сказал он.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после массированной атаки по Украине заявил, что РФ будет привлечена к ответственности за свои военные преступления.

"Россия начала новый год с запуска более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, нацеленных на мирное население, разрушающих жилые кварталы и инфраструктуру жизнеобеспечения. Россию привлекут к ответу за военные преступления", — написал он на своей странице в соцсети Х.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после массированных ракетных атак по Украине президент Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение насчет поставок оружия нашей стране. Она призвала передать его для самозащиты. При этом ранее Чапутова не была сторонником этой идеи.