"Треба відповісти зрозумілою Путіну мовою": чого хочуть у ЄС після ракетних ударів по Україні

У ЄС упевнені, що Росія відповість за всі військові злочини

Відповідь Заходу на масовані ракетні атаки, які здійснюють російські окупанти по Україні, має бути максимально зрозумілою для диктатора Володимира Путіна. Йдеться про санкції та зброю для українських військових.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter). Він вважає, що Україні слід передати ракети великої дальності.

"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри", — сказав він.

Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після масованої атаки по Україні заявив, що РФ буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини.

"Росія розпочала новий рік із запуску понад сотні ракет і безпілотників по Києву, Харкові та інших містах, націлених на мирне населення, які руйнують житлові квартали та інфраструктуру життєзабезпечення. Росію приваблять до відповіді за воєнні злочини", — написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після масованих ракетних атак по Україні президент Словаччини Зузана Чапутова змінила свою думку щодо постачання зброї нашій країні. Вона закликала передати його для самозахисту. При цьому раніше Чапутова була прихильником цієї ідеї.