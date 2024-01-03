Блэкаут в Украине – не главный мотив россиян. Военные эксперты назвали истинную цель массированных ракетных ударов

Для ударов по тыловым городам враг применяет все виды дальнобойного вооружения

В последние пять дней Украина пережила две мощные ракетные атаки со стороны РФ. В результате массированного обстрела 29 декабря погибли более 50 жителей Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Во время атаки 2 января больше всего пострадали жители столицы и Харькова: сейчас известно о пяти погибших и более 130 раненых.

По данным воздушных сил ВСУ, в последнее время российские террористы не жалеют дорогостоящего вооружения всех типов для обстрелов гражданского населения. В частности, используют комплексы ПВО С-300 и С-400 баллистические ракеты "Искандер", "Кинжал" и "Калибр". В общей сложности за две атаки было запущено 258 снарядов.

С чем связана такая "щедрость" оккупантов и почему ее целями чаще всего становятся Киев и Харьков, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов.

Эволюция жестокости и скрытые мотивы

Первой и очевидной причиной активизации российского террора во время холодов является попытка уничтожения критической и энергетической инфраструктуры Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, таким образом враг пытается не только ослабить экономическую ситуацию в нашем государстве, но и оказать психологическое давление на украинцев.

"Именно поэтому география нанесения ударов — вся территория Украины. Это демонстрация того, что спрятаться от террора негде. Кроме того, используются ракеты Х-22 с радиусом отклонения до одного километра. То есть, ни о какой точности нанесения ударов речь не идет — целью может стать любой гражданский объект.

При этом, в отличие от "Кинжалов" и "Калибров", несущих 500 кг взрывчатки, эта ракета переносит до 1000 кг смертельного груза, ведь создавалась для уничтожения авианосных соединений стран НАТО. Добавьте к этому баллистическую траекторию отдельных ракет, которая делает невозможным своевременное обнаружение и обезвреживание, и мы получим откровенный террористический акт", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, хаос и паника не единственная и не главная цель российского террора. По словам эксперта в области обороны и безопасности, военного аналитика Олега Старикова, массированные обстрелы 29 декабря и 2 января являются продолжением воздушной операции врага.

Среди ее целей – выявление местоположений наших систем ПВО и их уничтожение.

"Сначала баражирующие боеприпасы — БПЛА "Герань" или Shahed — проводят разведку, затем идет крылатая, противорадиолокационная ракета, а после уже баллистические. Если мы видим вылет баллистики, это значит, что врагу удалось зафиксировать, где было срабатывание фазированной решетки (другими словами — работы ПВО) и по этим координатам запускается баллистика для уничтожения наших установок. Время подлета этих ракет до 7 минут, поэтому успеть переместить ЗРК в другое место очень сложно", - поясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Достаточно высокие результаты отражения массированных ракетных атак нашими Воздушными силами спасают жизнь гражданских, но в то же время обеспечивают достижение второй цели российских террористов: истощение наших запасов ракет для систем ПВО, говорит Олег Стариков.

Таким образом, уничтожив дефицитные ЗРК и дорогостоящие боеприпасы в Украине, россияне смогут занять господствующие позиции в нашем небе.

"Зенитно-ракетный комплекс — очень дорогая техника, штучный продукт. Количество ракет на Западе также ограничено. В РФ это хорошо понимают, потому и не жалеют собственных ресурсов, чтобы лишить нас этого вооружения", — говорит военный эксперт.

Киев – стратегическая цель, Харьков – легкая добыча

Если массированные ракетные удары по столице Украины в глазах Кремля оправданы как стратегически, так и политически, а остальные города к западу от Днепра обстреливаются по принципу "мы вас везде достанем", то истекающий кровью чуть ли не каждый день Харьков является исключительно легкой добычей для российских террористов.

По словам Дмитрия Снегирева, для террора Харькова враг использует ракеты С-300 с радиусом действия до 350 км и баллистической траекторией, что снижает шансы на сбивание украинскими системами ПВО.

"РФ имеет большие запасы этих ракет — до 2500, а срок их хранения достигает 30 лет и становится критическим. Поэтому сейчас россияне стоят перед выбором: либо утилизировать ракеты, тратя на это средства из бюджета, либо применять для поражения прифронтовых городов. Собственно, как мы видим, оккупанты совмещают "полезное с приятным" и бьют ими по Херсону, Харькову и Запорожью", — объясняет эксперт.

По этим же причинам именно Харьков чаще других городов становится целью т.н. "зеркальных ответов" на удары по прифронтовым районам РФ, в том числе Белгородской области. Опосредованным подтверждением тому является показательная жестокость россиян в выборе объектов террора — жилых массивов, роддомов и ТРЦ.

Подводя итоги последних ракетных атак со стороны РФ, Дмитрий Снегирев констатирует: рассчитывать на то, что данная тенденция будет носить сезонный характер, не стоит. В отличие от прошлого года, сегодня у россиян уже совершенно точно нет проблем с запасами ракет и дронов-камикадзе.

Наладив производство боеприпасов за счет поставляемых компонентов, в том числе, из стран Запада, в РФ ежемесячно выпускают от 40 до 80 крылатых и баллистических ракет, а это значит, что 29 декабря и 2 января мы пережили далеко не последние массированные атаки со стороны государства-террориста.