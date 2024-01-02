Все ради картинки: в ВСУ рассказали о причинах российского масштабного удара

Отбивать атаку было сложно, но ПВО справилась

Российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине пытаясь их выдать за месть, поскольку им необходимо что-то показать обычным жителям.

Как сообщил в эфире "Свобода live" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, безусловно россиянам сегодня необходима какая-то картинка, чтобы показать, как они "отомстили" украинцам, и об этом сообщают их telegram-каналы, СМИ и даже говорит сам российский диктатор.

"Ну а за самолеты российские сбитые? А за "русский военный корабль" потопленный? Это тоже всё реакции, или как это воспринимать? А война вообще против Украины — это реакция на что?", — спросил он.

По его словам, россияне пытались всеми силами преодолеть украинскую защиту, использовав для этого сначала дроны, а затем ракеты, которые зашли с разных сторон. Однако работа ПВО оказалась максимально эффективной.

"Когда летит все в таком количестве, сбивать это трудно", — добавил Игнат.

По его словам, Украина уже научилась сбивать крылатые ракеты, а с мая 2023 года, после получения систем Patriot, еще и баллистические. При этом отдельно Игнат отметил ракеты "Кинжал", по его словам, таковых за все время вторжения россияне использовали 63 штуки.

Как сообщалось ранее оккупанты утром 2 января нанесли масштабный ракетный удар по Киеву, использовав почти сотню ракет. Хоть большинство из них были успешно сбиты ПВО, но некоторые все же нанесли разрушения гражданским объектам.