Все заради картинки: у ЗСУ розповіли про причини російського масштабного удару

Відбивати атаку було складно, але ППО впоралася

Російські окупанти завдають масованих ракетних ударів по Україні, намагаючись їх видати за помсту, оскільки їм необхідно щось показати звичайним мешканцям.

Як повідомив в ефірі "Свобода live" спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, безумовно росіянам сьогодні необхідна якась картинка, щоб показати, як вони "помстилися" українцям, і про це повідомляють їхні telegram-канали, ЗМІ та навіть каже сам російський диктатор.

"Ну, а за літаки російські збиті? А за "російський військовий корабель" потоплений? Це теж все реакції, чи як це сприймати? А війна взагалі проти України — це реакція на що?", — запитав він.

За його словами, росіяни намагалися всіма силами подолати український захист, використавши для цього спочатку дрони, а потім ракети, які зайшли з різних боків. Проте робота ППО виявилася максимально ефективною.

"Коли летить все у такій кількості, збивати це важко", — додав Ігнат.

За його словами, Україна вже навчилася збивати крилаті ракети, а з травня 2023 року після отримання систем Patriot ще й балістичні. При цьому окремо Гнат відзначив ракети "Кинжал", за його словами, таких за весь час вторгнення росіяни використали 63 штуки.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 2 січня завдали масштабного ракетного удару по Києву, використавши майже сотню ракет. Хоча більшість із них були успішно збиті ППО, але деякі все ж таки завдали руйнування цивільним об’єктам.