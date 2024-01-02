Є два сценарії: експерт розповів, з якою періодичністю РФ може бити по Україні

Росіянам може не вистачити ресурсів на регулярні потужні атаки

Російські окупанти можуть завдавати масованих ударів по Україні, використовуючи два сценарії. Але в обох випадках нинішній потенціал не дозволить їм перевершити періодичність травня – червня 2023 року.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти можуть випускати по Україні від 10 до 30 ракет.

Перший сценарій, який можуть втілити росіяни, це продовжити масовані удари комбінованою компонентою, як у минулі дні. Однак у такому разі ресурс вичерпається дуже швидко — через чотири або п’ять ударів такої ж інтенсивності. Пауза між атаками може становити від 72 годин і збільшуватись у міру виснаження ресурсів. Примітно, що росіяни можуть використовувати авіаційну та морську компоненти для атак.

За другим сценарієм російське командування може повторити події травня-червня 2023 року, коли удари по Україні завдавалися обмеженим БК по 15, 20, 30 ракет, але щоночі чи кожні два-три дні. У такому разі потенціалу може вистачити на 10–20 атак (максимум 30 ракет та мінімум 15 ракет). Однак, нагадує Коваленко, не слід забувати про те, що у РФ не припиняється виробництво нових ракет.

"Тобто якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю в 48 годин. З іншого боку, не думаю, що вони настільки виснажуватимуть свій боєкомплект. А це означає, що навіть при використанні сценарію з мінімальним БК, їхній потенціал не зможе витягнути системність більшу, ніж у травні – червні 2023. Ресурсу не вистачить", — вважає Коваленко.

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