Есть два сценария: эксперт рассказал, с какой периодичностью РФ может бить по Украине

Россиянам может не хватить ресурсов на регулярные мощные атаки

Российские оккупанты могут наносить массированные удары по Украине, используя два сценария. Но в обоих случаях нынешний потенциал не позволит им превзойти периодичность мая – июня 2023

Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты могут выпускать по Украине от 10 до 30 ракет.

Первый сценарий, который могут воплотить россияне, это продолжить массированные удары комбинированной компонентой, как в минувшие дни. Однако в таком случае ресурс истощится крайне быстро — через четыре или пять ударов такой же интенсивности. Пауза между атаками может составлять от 72 часов и увеличиваться по мере истощения ресурсов. Примечательно, что россияне могут использовать авиационную и морскую компоненту для атак.

При втором сценарии российское командование может повторить события мая-июня 2023 года, когда удары по Украине наносились ограниченным БК по 15, 20, 30 ракет, но каждую ночь или каждые два-три дня. В таком случае потенциала может хватить на 10–20 атак (максимум 30 ракет и минимум 15 ракет). Однако, напоминает Коваленко, не следует забывать о том, что в РФ не прекращается производство новых ракет.

"То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяца с периодичностью в 48 часов. С другой стороны, не думаю, что они настолько будут истощать свой боекомплект. А это значит, что даже при использовании сценария с минимальным БК, их потенциал не сможет вытянуть системность большую, чем в мае – июне 2023. Ресурса не хватит", — считает Коваленко.

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