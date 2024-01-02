500 ракет и дронов за 5 дней: Зеленский обсудил с премьером Великобритании усиление ПВО Украины

Стороны обсудили вопрос усиления украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, в котором коснулся темы усиления ПВО.

Как сообщил Зеленский в своем telegram-канале, во время разговора он рассказал Сунаку о том, что менее чем за неделю россияне выпустили по Украине более 500 ракет и дронов.

Глава государства поблагодарил премьера Британии за поддержку в области развития ПВО, включая передачу радаров, противодроновых и противоракетных систем.

"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ", — говорится в сообщении.

Помимо того лидеры стран обсудили скорейшую финализацию двустороннего договора о гарантиях безопасности, а также согласовали позиции накануне предстоящей встречи советников глав государств по украинской формуле мира.

Как сообщалось ранее оккупанты утром 2 января нанесли масштабный ракетный удар по Киеву, использовав почти сотню ракет. Хоть большинство из них были успешно сбиты ПВО, но некоторые все же нанесли разрушения гражданским объектам.