500 ракет і дронів за 5 днів: Зеленський обговорив з прем’єром Великої Британії посилення ППО України

Сторони обговорили питання посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком, у якій торкнувся теми посилення ППО.

Як повідомив Зеленський у своєму telegram-каналі, під час розмови він розповів Сунаку про те, що менш ніж за тиждень росіяни випустили по Україні понад 500 ракет і дронів.

Глава держави подякував прем’єру Британії за підтримку в галузі розвитку ППО, включаючи передачу радарів, протидронових та протиракетних систем.

"Обговорили продовження оборонної співпраці з упором на подальше посилення ППО та далекобійних здібностей ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери країн обговорили якнайшвидшу фіналізацію двостороннього договору про гарантії безпеки, а також узгодили позиції напередодні майбутньої зустрічі радників глав держав по українській формулі миру.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 2 січня завдали масштабного ракетного удару по Києву, використавши майже сотню ракет. Хоча більшість із них були успішно збиті ППО, але деякі все ж таки завдали руйнування цивільним об’єктам.