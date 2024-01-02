Число жертв ракетного удару по Києву зростає: останні дані

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У київській багатоповерхівці у Солом’янському районі, яка постраждала від удару РФ під час масованого обстрілу, загинули люди. Десятки людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За її даними, станом на 12 годину дня підтверджено загибель вже двох осіб. Ще 43 особи постраждали.

На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.

Нагадаємо, що на місці трагедії вже побував кореспондент "Телеграфа". Він показав весь масштаб руйнувань у багатоповерхівці. На той момент з будинку було евакуйовано понад 130 людей. Рятувальники витягли із заблокованих приміщень 20 людей.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ.