Новый смертельный обстрел Украины: Кулеба назвал 3 вещи, которые мир должен сделать в ответ

Москва должна ощутить, что мир не закроет глаза на ее терроризм

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку на Украину 2 января принятием комплекса мер. В него входит три основных пункта.

Он призвал мировое сообщество ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров. Второй пункт — принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины. Третье, что по словам Кулебы, необходимо — прекратить контакты с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях, говорится на сайте МИД.

"Террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", — отметил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что 2 января ночью россияне запустили 35 "шахедов", которые все успешно сбили. Утром оккупанты применили стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Затем россияне осуществили пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. С моря россияне атаковали тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12 ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400, летевшими по баллистической траектории. По предварительным результатам россияне применили 99 ракет разных типов. ПВО Украины уничтожило 72 воздушные цели.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, по состоянию на 11:00 2 января известно о 92 раненых. Погибло четверо людей.