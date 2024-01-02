Новий смертельний обстріл України: Кулеба назвав 3 речі, які світ має зробити у відповідь

Москва має відчути, що світ не заплющить очі на її тероризм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку на Україну 2 січня ухваленням комплексу заходів. До нього входять три основні пункти.

Він закликав світову спільноту прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет із радіусом дії 300+ кілометрів. Другий пункт — ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України. Третє, що, за словами Кулеби, необхідно припинити контакти з російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях, йдеться на сайті МЗС.

"Терористичний режим у Москві має відчути, що міжнародна спільнота не заплющить очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", — зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що 2 січня вночі росіяни запустили 35 "шахедів", які успішно збили. Вранці окупанти застосували стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Потім росіяни здійснили пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. З моря росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400, що летіли балістичною траєкторією. За попередніми результатами росіяни застосували 99 ракет різних типів. ППО України знищило 72 повітряні цілі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський поінформував, станом на 11:00 2 січня відомо про 92 поранених. Загинуло четверо людей.