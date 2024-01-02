Рус

Новий смертельний обстріл України: Кулеба назвав 3 речі, які світ має зробити у відповідь

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки ракетної атаки у Києві Новина оновлена 02 січня 2024, 13:26
Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Москва має відчути, що світ не заплющить очі на її тероризм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку на Україну 2 січня ухваленням комплексу заходів. До нього входять три основні пункти.

Він закликав світову спільноту прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет із радіусом дії 300+ кілометрів. Другий пункт — ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України. Третє, що, за словами Кулеби, необхідно припинити контакти з російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях, йдеться на сайті МЗС.

"Терористичний режим у Москві має відчути, що міжнародна спільнота не заплющить очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", — зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що 2 січня вночі росіяни запустили 35 "шахедів", які успішно збили. Вранці окупанти застосували стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Потім росіяни здійснили пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. З моря росіяни атакували трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400, що летіли балістичною траєкторією. За попередніми результатами росіяни застосували 99 ракет різних типів. ППО України знищило 72 повітряні цілі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський поінформував, станом на 11:00 2 січня відомо про 92 поранених. Загинуло четверо людей.

Теги:
#Україна #Ракетний удар #Дмитро Кулеба