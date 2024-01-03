Російський ракетний терор України та реакція Заходу: на що слід звернути увагу

Ми поки не можемо собі дозволити відповідати ударом на удар, бити так само потужно по території РФ, кажуть експерти.

Нові російські масовані ракетні та дронові удари, кілька хвиль яких прокотилися Україною, починаючи з 29 грудня, викликали бурхливу реакцію на Заході. У Євросоюзі закликають посилити підтримку Києва та санкції проти РФ. У Конгресі США, схоже, є шанс на прискорення ухвалення важливих для нас рішень.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" реакцію партнерів України на нові злочини країни-агресора.

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що інтенсивність російських терористичних атак, справді, наростає. Навіть один такий обстріл, акцентує він, викликає обурення та страх у західному суспільстві. А коли це йде чергою – тим більше.

"На жаль, швидше за все, на нас чекає ще кілька хвиль таких атак. Але це буде мати ефект накопиченого гніву. Що, як мені здається, підштовхне наших західних партнерів, нарешті, не бути схожими, як сказав один наш військовий, на переляканих пінгвінів". А нарешті стати воїнами. Тими, хто бореться за свої свободи та права", – наголошує дипломат.

За його словами, багатьом на Заході чомусь здається, що Україна – це щось далеке від них, як Марс.

"Насправді, все не так. Наша війна дуже близька і до Європи, і до США. І їм вже час швидше долати свою інертність. Розуміти – що швидше вони дадуть нам зброю, то швидше ми здолаємо російського монстра", – наголошує Володимир Огризко.

За його словами, президент Володимир Зеленський у недавньому інтерв’ю The Economist дав пряму відповідь на запитання про те, чого очікувати від 2024-го.

"За його словами, йтиметься про Чорне море, про Крим, на деокупації яких зосередиться Україна. І якщо це вдасться – це стане початком перелому війни на нашу користь", – констатує екс-глава МЗС.

Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда розмірковує так:

"Ракетні удари РФ по Україні – не новина. І вони вимагають більш ефективної комунікації з нашого боку, аніж є. Погано, що реакція західних політиків на ці акти терору є реактивною, а не проактивною. Тут є і наша вина. Україні потрібна комунікаційна стратегія, щоб мати ефективнішу для нас реакцію партнерів", – вважає експерт.

За його словами, йдеться не просто про трансляцію наслідків терористичних ударів на медіапростір Заходу, а про демонстрацію злочинних дій Росії як системи. З розгортанням дискусії про те, яким має бути світ без РФ.

Україна, впевнений Євген Магда, також має займати проактивну позицію Але, зазначає він, ми поки не можемо собі дозволити відповідати ударом на удар, бити так само потужно по території РФ, як вона по нас. Тому що нема необхідного для цього озброєння.

"Рішення про передачу нам таких озброєнь лежить у сфері компетенції західних урядів. І має значний політичний підтекст, – пояснює Євген Магда. – Тож розраховувати зараз з боку партнерів на оперативне реагування саме діями, на жаль, не варто. Тому й потрібна системна інформаційна робота вдовгу. Суттєві комунікаційні зусилля.

Не просто інформування наших партнерів про те, що відбувається в Україні після обстрілу, а й демонструвати, що ми самі якісно змінюємося. Постійно нагадувати світу, що саме в Україні зараз триває найбільша війна на планеті. І що саме РФ – агресор. Потрібно використати всі засоби інформування (з упором на долі людей – і живих, і загиблих внаслідок російських атак), розповідаючи про цю війну».

Читайте також: