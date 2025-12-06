Росіяни вклали смертоносні "кубики" в ракети, що вдарили по Дніпру (відео)

Шрапнель збільшує шкоду та кількість потенційних жертв

Росіяни атакували Дніпро ракетами зі шрапнеллю. Після обстрілу вулиця Старокозацька була вся всіяна металеві кубики, які мають збільшувати кількість жертв.

Що треба знати:

Вночі та рано вранці Росія атакувала Дніпро та район ракетами

Ворог нашпигував ракети залізними кубиками, щоб збільшити завдану шкоду

Шрапнель з балістичних ракет розлітається зі швидкістю 2000 метрів на секунду

Їх показав на відео Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Розліт таких фрагментів може бути до кілометра.

Чим небезпечна шрапнель

Росіяни нерідко начиняють свої ракети та дрони шрапнеллю, намагаючись завдати максимальної шкоди. Вони використовували її для ударів по Києву, Сумах, Одесі, Кривому Рогу та інших українських містах. Шрапнель дуже небезпечна для людини, а також пошкоджує будівлі, авто, дороги

Після удару у квітні цього року по Кривому Рогу, де росіяни також використали шрапнель, експерт з авіації та представник української компанії, що працює у сфері РЕБ Анатолій Храпчинський розповідав, що шрапнель з балістичних ракет з Іскандер-М розлітається зі швидкістю 2000 метрів на секунду. В одній ракеті може бути до 30 тисяч металевих частинок, розміром по 1,5 см.

Це два гектари території, які накриваються смертельною шрапнеллю. Уламки, що пробивають броню, летять із такою швидкістю, що у цивільних просто немає шансів вижити, Анатолій Храпчинський

Атака на Дніпро 6 грудня — що відомо

Після ночі обстрілів дронами та ракетами, вранці Росія знову вдарила по Україні. У Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві росіяни атакували склади з продуктами та медикаментами. Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що росіяни атакували склад марлі та бинтів і склад з шинами.

Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків, — додав він

Сильну пожежу продовжують гасити. Уламки російської ракети впали на дитячому майданчику у парку імені Лазаря Глоби у Дніпрі.

Пожежа після удару

Виникло сильне задимлення

До гасіння залучили вертольоти

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок російської атаки в ніч на 6 грудня вокзал у Фастові зруйнований вщент. Окрім самого вокзалу, знищена також адміністративна будівля. Внаслідок удару постраждав чоловік, в нього поранена нога.