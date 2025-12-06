Россияне вложили смертоносные "кубики" в ракеты, которыми ударили по Днепру (видео)

Шрапнель увеличивает ущерб и количество потенциальных жертв

Россияне атаковали Днепр ракетами со шрапнелью. После обстрела улица Староказацкая была вся усеяна металлическими кубиками, которые должны увеличивать количество жертв.

Что нужно знать:

Ночью и ранним утром Россия атаковала Днепр и район ракетами

Враг нашпиговал ракеты железными кубиками, чтобы увеличить причиненный вред

Шрапнель из баллистических ракет разлетается со скоростью 2000 метров в секунду

Их показал на видео Telegram-канал "Днепр Оперативный". Разлет таких фрагментов может быть до километра.

Чем опасна шрапнель

Россияне нередко начиняют свои ракеты и дроны шрапнелью, пытаясь нанести максимальный ущерб. Они использовали ее для ударов по Киеву, Сумам, Одессе, Кривому Рогу и другим украинским городам. Шрапнель очень опасна для человека, а также повреждает здания, автомобили, дороги.

После удара в апреле этого года по Кривому Рогу, где россияне также использовали шрапнель, эксперт по авиации и представитель украинской компании, работающей в сфере РЭБ Анатолий Храпчинский, рассказывал, что шрапнель из баллистических ракет из Искандер-М разлетается со скоростью 2000 метров в секунду. В одной ракете может быть до 30 тысяч металлических частиц размером по 1,5 см.

Это два гектара территории, которые покрываются смертельной шрапнелью. Пробивающие броню обломки летят с такой скоростью, что у гражданских просто нет шансов выжить, Анатолий Храпчинский

Атака на Днепр 6 декабря — что известно

После ночи обстрелов дронами и ракетами, утром Россия снова ударила по Украине. В Луцке, Днепре и Белой Церкви россияне атаковали склады с продуктами и медикаментами. Городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что россияне атаковали состав марли и бинтов и склад с шинами.

Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств, – добавил он.

Сильный пожар продолжают тушить. Обломки российской ракеты рухнули на детской площадке в парке имени Лазаря Глобы в Днепре.

Пожар после удара

Возникло сильное задымление

К тушению привлекли вертолеты

Как сообщал "Телеграф", в результате российской атаки в ночь на 6 декабря вокзал в Фастове разрушен до основания. Кроме самого вокзала уничтожено также административное здание. В результате удара пострадал мужчина, у него ранена нога.