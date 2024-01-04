Будут бомбить Украину: в РФ хотят оборудовать ракеты кассетными боеприпасами

Ракеты летают быстро

Оккупанты планируют оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Это нужно для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Им были предоставлены документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты. Еще в прошлом году инженерам было поручено модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Но украинцев призвали оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения.

Оккупантам поручили оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами

Х-32: что это

Это российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования воздух-поверхность. Разработана она МКБ Радуга. Х-32 представляет собой глубокую модернизацию ракеты Х-22.

Разработки Х-32 начались в конце 1980-х годов, официально представили ее только в 2016 году (тогда и приняли на вооружение), а первое боевое применение произошло в 2022 году на территории Украины. По данным разработчиков, максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета более 30 км составляет около 5400 км/ч, а дальность применения — 1 тыс. км.

Ранее "Телеграф" писал, чего хочет добиться РФ массированным обстрелом Украины. Мнения экспертов неутешительны.

А военный аналитик Дмитрий Снегирев говорит, что активизация террора от российских кафиров — это попытка уничтожения критической и энергетической инфраструктуры.