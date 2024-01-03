Могут бить по всей Украине: чего россияне хотят добиться массированными ракетными обстрелами

Ни о какой точности нанесения ударов речь не идет — целью может стать любой гражданский объект

Первой причиной активизации террора от российских оккупантов является попытка уничтожения критической и энергетической инфраструктуры. Таким образом россияне хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, захватчики пытаются не только ослабить экономическую ситуацию в Украине, но так и оказать психологическое влияние на ее граждан.

"Именно поэтому география нанесения ударов — вся территория Украины. Это демонстрация того, что спрятаться от террора негде. Кроме того, используются ракеты Х-22 с радиусом отклонения до одного километра. То есть, ни о какой точности нанесения ударов речь не идет — целью может стать любой гражданский объект", — сказал собеседник издания.

Снегирев также подчеркнул, что в отличие от "Калибров" и Кинжалов", несущих 500 кг взрывчатки, эта ракета переносит до 1000 кг смертельного груза, поскольку она создавалась для уничтожения авианосных соединений стран НАТО.

"Добавьте к этому баллистическую траекторию отдельных ракет, которая делает невозможным своевременное обнаружение и обезвреживание, и мы получим откровенный террористический акт", — подытожил эксперт.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Блэкаут в Украине – не главный мотив россиян. Военные эксперты назвали истинную цель массированных ракетных ударов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 2 января российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что враг использовал 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.