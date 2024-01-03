Чего хочет добиться РФ массированными обстрелами Украины: мнения экспертов неутешительные

У России есть свой график обстрелов и в расчеты врага вошли перебои Украины с военной помощью

Регулярными массированными атаками на Украину РФ не только пытается уничтожить ПВО. Враг хочет, чтобы Силы обороны израсходовали запас ракет для ЗРК Patriot и ослабили защиту неба.

Такое мнение Business Insider озвучили несколько экспертов. По их словам, целью являются не только Patriot, но и NASAMS.

Зарубежные аналитики считают, что Россия выбрала вполне удачное время для массированных атак, ведь у Украины ограниченные возможности из-за задержки помощи союзников. В частности, из-за того, что Конгресс США все еще не одобрил выделение 61 млрд военной помощи.

Без защиты, которую обеспечивают Украине системы ЗРК Patriot, у РФ будет больше шансов нанести серьезный урон и меньше опасений потерпеть неудачу. В частности, исследователь российской политики и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований доктор Джейд МакГлинн заявила, что уничтожение западных систем ПВО — это часть российской военной стратегии.

"Patriot, безусловно, находятся в центре внимания российской пропаганды внутри страны", — отметила она.

К подобному мнению пришел и главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам Ярослав Трофимов. Он заявил, что Россия надеется истощить запасы ракет для Patriot, чтобы потом уничтожить и сами батареи. А заменить эти ЗРК будет крайне сложно.

"Целью также была еще одна ракета класса "земля-воздух" — NASAMS", — добавил он.

Российский аналитик аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс, озвучил еще более скептичную версию. Он считает, что у России свои собственные сроки ракетных атак на Украину, так как враг знает, что в этот период у Украины будет "ограничено количество поставок из-за границы". А отсутствие поставок из США еще больше усложняют ситуацию для украинской стороны, вынуждая принимать решения, когда использовать оборону, а когда позволить ракете попасть в цель.

По состоянию на сегодняшний день у Украины есть пять ракетных батарей Patriot, которые передали США, Германия и Нидерланды. Они могут отслеживать 100 целей на расстоянии около 100 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько еще массированных ракетных атак сможет нанести Россия. Эксперт оценил запасы боеприпасов и дал свой прогноз.