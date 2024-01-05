Taurus потрібні ще вчора: провідний політик з Німеччини закликав Берлін дати Україні крилаті ракети

Ракети, які літають на 500 км, дозволять Україні ефективно знищувати російські тили

Україні потрібні крилаті ракети Taurus німецького виробництва, оскільки такий рівень підтримки давно вже назрів. Те, що ці ракети потрібні буквально "на вчора" особливо помітно зараз, коли російський терористичний режим знову завдає масштабних ударів по Україні.

Про це заявив провідний німецький політик, член ХСС та президент правоцентристського блоку Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті Манфред Вебер, пише Deutsche Welle. За словами Вебера, Берліну потрібно адекватно постачати Україні усе потрібне для війни.

"Подальша підтримка, така як постачання німецьких ракет Taurus, назріла", – заявив Вебер.

Ракети, які мають дальність понад 500 км, дозволять Україні активніше вражати російські склади, військові бази та інші важливі об'єкти у глибокому тилу. Дефіцит крилатих ракет призводить до поганого перебігу бойових дій, тому союзники повинні надати Україні усю можливу підтримку.

"Стратегія, що дозволяє Україні боротися, але не робить її настільки сильною, щоб вона могла перемогти, була б цинічною", – резюмував Вебер.

До цього "Телеграф" писав, що Німеччина ще не готова поставити Україні ракети Taurus. Політика уряду ФРН щодо постачання не змінилася попри заклики голови комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів, як в Україні можуть використати ракети Taurus.