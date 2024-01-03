Путин использует зиму как оружие: Белый дом просит дополнительной поддержки для Украины

В США отреагировали на атаки по Украине

В США на фоне массированных атак Украины не считают, что Путин похож на человека, который хочет мирных переговоров. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что на фоне последних событий крайне важно принять дополнительное финансирование, о котором просил Джо Байден.

Об этом он заявил во время брифинга 3 января. Он добавил, что президент РФ делает все возможное, чтобы покорить украинцев.

"В общем, за последние 48-72 часа вы все видели, что Россия продолжает совершать беспилотные и ракетные атаки, в том числе баллистические, на цели в Украине, включающие не только военные, но и гражданские цели, и продолжает пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их (украинскую — ред.) инфраструктуру", — отметил он.

Представитель Белого дома отметил, что Байден подписал последний пакет помощи по безопасности, на который еще есть средства. Но необходимо одобрить запрос на дополнительный 61 млрд долларов.

"Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности. Каждый раз, когда мы подписываем один из этих пакетов, всегда есть задержка в несколько дней, если не недели, поэтому то, что было подписано 27-го, еще не все было доставлено в Украину. Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше — финансирование отсутствует", — уточнил Кирби.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего РФ хочет добиться массированными ракетными ударами по Украине. Зарубежные аналитики в один голос утверждают, что враг нацелился на нашу ПВО.