Путін використовує зиму як зброю: Білий дім просить додаткової підтримки для України

У США відреагували на атаки по Україні

У США на тлі масованих атак України не вважають, що Путін схожий на людину, яка хоче мирних переговорів. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що на тлі останніх подій дуже важливо прийняти додаткове фінансування, про яке просив Джо Байден.

Про це він заявив під час брифінгу 3 січня. Кірбі додав, що президент РФ робить все можливе, аби підкорити українців.

"Загалом, за останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, у тому числі балістичні, на цілі в Україні, що включають не лише військові, а й цивільні цілі, і продовжує намагатися використати зиму як зброю, атакувати їх (українську — ред.) інфраструктуру", — зазначив він.

Представник Білого дому наголосив, що Байден підписав останній пакет допомоги з безпеки, на який ще є кошти. Але необхідно схвалити запит на додатковий 61 млрд доларів.

"Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки. Щоразу, коли ми підписуємо один із цих пакетів, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів, тому те, що було підписано 27-го, ще не все було доставлено до України. Це станеться найближчими днями та тижнями. Далі — фінансування відсутнє", — уточнив Кірбі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чого РФ хоче досягти масованих ракетних ударів по Україні. Закордонні аналітики в один голос твердять, що ворог націлився на нашу ППО.