Чого хоче добитися РФ масованим обстрілом України: думки експертів невтішні

Росія має свій графік обстрілів і до розрахунків ворога увійшли перебої України з військовою допомогою

Регулярними масованими атаками на Україну РФ не лише намагається знищити ППО. Ворог хоче, щоб Сили оборони витратили запас ракет для ЗРК Patriot та послабили захист неба.

Таку думку Business Insider озвучили кілька експертів. За їхніми словами, метою є не лише Patriot, а й NASAMS.

Закордонні аналітики вважають, що Росія обрала цілком вдалий час для масованих атак, адже Україна має обмежені можливості через затримку допомоги союзників. Зокрема через те, що Конгрес США все ще не схвалив виділення 61 млрд військової допомоги.

Без захисту, який забезпечують Україні системи ЗРК Patriot, РФ матиме більше шансів завдати серйозної шкоди і менше побоювань зазнати невдачі. Зокрема, дослідниця російської політики та старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень доктор Джейд МакГлінн заявила, що знищення західних систем ППО є частиною російської військової стратегії.

"Patriot, безумовно, перебувають у центрі уваги російської пропаганди всередині країни", — зазначила вона.

Такої думки дійшов і головний кореспондент The Wall Street Journal у міжнародних справах Ярослав Трофімов. Він заявив, що Росія сподівається виснажити запаси ракет для Patriot, щоб потім знищити й самі батареї. А замінити ці ЗРК буде дуже складно.

"Метою також була ще одна ракета класу "земля-повітря" — NASAMS", — додав він.

Російський аналітик аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз озвучив ще більш скептичну версію. Він вважає, що у Росії свої власні терміни ракетних атак по Україні, оскільки ворог знає, що в цей період Україна буде "обмежена кількістю поставок з-за кордону". А відсутність поставок із США ще більше ускладнюють ситуацію для української сторони, змушуючи ухвалювати рішення, коли використовувати оборону, а коли дозволити ракеті потрапити до мети.

Станом на сьогоднішній день Україна має п’ять ракетних батарей Patriot, які передали США, Німеччина та Нідерланди. Вони можуть відстежувати 100 цілей з відривом близько 100 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки ще масованих ракетних атак зможе завдати Росії. Експерт оцінив запаси боєприпасів та дав свій прогноз.