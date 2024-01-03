"Мало їм було?": Захарова почала погрожувати Польщі після заяв міністра

У РФ натякнули на нові ракети над Польщею

Глава російського МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву польського колеги про те, що Україні потрібно більше зброї на тлі масованих атак. Вона заявила, що далекобійні ракети можуть потрапити на територію Польщі.

Про це Захарова написала у своєму Telegram-каналі. Також глава МЗС РФ заявила, що польський міністр не має своїх ідей, а має лише американські.

Захарова поцікавилася, чи повинні далекобійні ракети, які Захід хоче передати Україні, мати радіус дії, що дозволяє долетіти до кордонів Польщі. Також вона звинуватила міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у тому, що він нібито діє проти своєї країни.

"Міністр закордонних справ Сікорський за відсутності свіжих думок закликав західних союзників посилити санкції проти Росії та поставити Києву ракети далекого радіусу дії... Мало їм було того, що вже прилітало з території України? Як кажуть, новорічні бажання мають збуватися. Розумію, що видатних ідей у Сікорського немає, тільки американські. Але не настільки, щоб проти власної країни діяти. Хоча велике питання, яку країну він вважає своєю", — написала Захарова.

Нагадаємо, що під час масштабного удару по Україні 29 грудня ракета зайшла у повітряний простір Польщі. Влада країни дійшли висновку, що боєприпас був російським, але уламків так і не виявили. Після цього Радослав Сікорський заявив, що відповідь Заходу Путіну має бути максимально зрозумілою, тому Україні потрібно дати ще більше ракет великої дальності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в НАТО пообіцяли посилити військову підтримку України. Крім того, війська Альянсу збільшать свою присутність на території Польщі й не лише, щоб захищатися від російської агресії.