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"Нова тактика ворога": столична влада зробила заяву про наймасовіший ракетний удар по Києву

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Сергій Попко назвав головну ціль ворога Новина оновлена 03 січня 2024, 10:46
Сергій Попко назвав головну ціль ворога. Фото Фейсбук Сергія Попко

Окупанти, як завжди, намагались загнати терором киян в стан паніки та відчаю

У вівторок, 2 січня, Київ пережив одну з наймасовіших ракетних атак з початку війни. Загалом у столиці та області сили ППО збили 62 ворожі ракети, а також 10 гіперзвукових "Кинджалів" та три крилаті ракети "Калібр".

Начальник КМВА Сергій Попко у своєму інтерв’ю ТСН.ua повідомив, що ворог застосував нову тактику. Проте головна ціль окупантів залишилась незмінною.

Він вважає, що від початку повномасштабного вторгнення Київ був і є метою №1 для агресора. Окупанти намагаються зруйнувати місто, його інфраструктуру та житлові будинки.

Росія не полишає спроб влаштувати Україні блекаут – без світла, тепла, води та газу. Вбити, покалічити мешканців. Ворог, як і завжди, має на меті загнати терором киян в стан паніки та відчаю.

"Вони сподіваються, що зламавши столицю України, вони зламають моральний дух і опір всієї української держави", — сказав голова КМВА.

Він зазначив, що застосування великої навали ракет і дронів навіть у світлий час доби це демонстрація агресором його влади. І Україні, і всьому цивілізованому світові. Проте, як сказав Сергій Попко, окупанти й досі не усвідомили, що в українців найголовніше – це їх дух. Його не вбити жодною ракетою.

Начальник КМВА наголосив, що навіть такі найжорстокіші повітряні удари не зломлять Київ і він буде жити та працювати для фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що блекаут в Україні не головна мета окупантів, вони не залишають надій знищити Київ та інші міста. А також ослабити системи ППО та вивести їх зі строю.

Теги:
#Київ #Обстріл #Війна з РФ