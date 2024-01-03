"Новая тактика врага": столичные власти сделали заявление о самом массовом ракетном ударе по Киеву

Оккупанты, как всегда, пытались загнать террором киевлян в состояние паники и отчаяния

Во вторник, 2 января, Киев пережил одну из самых массовых ракетных атак с начала войны. Всего в столице и области силы ПВО сбили 62 вражеских ракеты, а также 10 гиперзвуковых "Кинжалов" и три крылатых ракеты "Калибр".

Начальник КМВА Сергей Попко в своем интервью ТСН.ua сообщил, что враг применил новую тактику. Однако главная цель оккупантов осталась неизменной.

Он считает, что с самого начала полномасштабного вторжения Киев был и является целью №1 для агрессора. Оккупанты пытаются разрушить город, его инфраструктуру и жилые дома.

Россия не оставляет попыток устроить Украине блекаут – без света, тепла, воды и газа. Убить, покалечить жителей. Враг, как и всегда, преследует цель загнать террором киевлян в состояние паники и отчаяния.

"Они надеются, что сломив столицу Украины, они сломают моральный дух и сопротивление всего украинского государства", — сказал глава КМВА.

Он отметил, что применение большого нашествия ракет и дронов даже в светлое время суток это демонстрация агрессором его власти. И Украине, и всему цивилизованному миру. Однако, как сказал Сергей Попко, оккупанты до сих пор не осознали, что у украинцев самое главное – это их дух. Его не убить ни одной ракетой.

Начальник КМВА подчеркнул, что даже такие жестокие воздушные удары не сломят Киев и он будет жить и работать для фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что блекаут в Украине не главная цель оккупантов, они не оставляют надежд уничтожить Киев и другие города. А также ослабить системы ПВО и вывести их из строя.