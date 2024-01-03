"Мало им было?": Захарова начала угрожать Польше после заявлений министра

В РФ намекнули на новые ракеты над Польшей

Глава российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление польского коллеги о том, что Украине нужно больше оружия на фоне массированных атак. Она заявила, что дальнобойные ракеты могут попасть и на территорию Польши.

Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале. Также глава МИД РФ заявила, что у польского министра нет своих идей, а есть только американские.

Захарова поинтересовалась, должны ли дальнобойные ракеты, которые Запад хочет передать Украине, иметь радиус действия, позволяющий долететь до границ Польши. Также она обвинила министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в том, что он якобы действует против своей страны.

"Министр иностранных дел Сикорский в отсутствие свежих мыслей призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия… Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться. Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", — написала Захарова.

Напомним, что во время масштабного удара по Украине 29 декабря ракета зашла в воздушное пространство Польши. Власти страны пришли к выводу, что боеприпас был российским, но обломков так и не обнаружили. После этого Радослав Сикорский заявил, что ответ Запада Путину должен быть максимально понятным, поэтому Украине нужно дать еще больше ракет большой дальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО пообещали усилить военную поддержку Украины. Кроме того, воска Альянса увеличат свое присутствие на территории Польши и не только, чтобы защищаться от российской агрессии.