На войне погиб многократный чемпион Украины

Защитник Украины был успешным спортсменом и тренером

На фронте погиб защитник Украины, мастер спорта международного класса по кикбоксингу WAKO Дмитрий Русецкий. Он был многократным чемпионом Украины, победителем Кубков мира по кикбоксингу, а также тренером.

Что нужно знать

На фронте погиб известный украинский кикбоксер

Дмитрий был многократным чемпионом страны и победителем международных соревнований

Федерация кикбоксинга Украины выразила соболезнования в связи с гибелью защитника Украины

О смерти Героя сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко. Дмитрий погиб 15 февраля 2026 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Писаревка (Сумская область).

Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти. Светлая память воину, спортсмену и Человеку с большой буквы. Герои не умирают. Ольга Павленко

Дмитрий Русецкий/Фото: facebook.com/olga.pavlenko.16

Напомним, российские оккупанты убили чемпиона мира по кикбоксингу WPKA Николая Литовченко. Украинский спортсмен погиб 5 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении. Ранее на фронте погиб боевой медик, альпинист, спасатель, гид, скайраннер (горный бег) и чемпион Украины по спортивному туризму Владимир Василишин.