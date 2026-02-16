На фронте погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу

Спортсмен отдал самое ценное за независимсоть Украины

Защищая Украину от российских оккупантов погиб чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Герой был родом из Северодонецка (Луганская область).

Что нужно знать

Литовченко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области

Спортсмен служил оператором БПЛА

Героя похоронят в Ирпене

Литовченко родился 18 августа 1997 года в Северодонецке. Учился в многопрофильном лицее. С 2008 по 2013 год занимался в школе кунг-фу "Дракон и Тигр". В 16-летнем возрасте получил две золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу WPKA среди юниоров в Афинах (Греция).

После начала полномасштабного вторжения РФ Николай вместе с семьей переехал из Донбасса в Ирпень. В 2025 году спортсмен присоединился к рядам ВСУ. Служил оператором БПЛА в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде в составе Десантно-штурмовых войск. Герой погиб 5 февраля 2026 года во время выполнения бьоевого задания на Лиманском направлении. У него остались жена, родители и младший брат.

Ранее на фронте погиб боевой медик, альпинист, спасатель, гид, скайраннер (горный бег) и чемпион Украины по спортивному туризму Владимир Василишин. Также война забрала жизнь экс-волейболиста, снайпера второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдата Виталия Луцюка.