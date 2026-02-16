На фронті загинув український чемпіон світу з кікбоксингу

Спортсмен віддав найцінніше за незалежність України

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув чемпіон світу з кікбоксингу WPKA Микола Літовченко. Герой був родом із Сіверськодонецька (Луганська область).

Що потрібно знати

Літовченко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині

Спортсмен служив оператором БПЛА

Героя поховають в Ірпені

Літовченко народився 18 серпня 1997 року у Сіверськодонецьку. Навчався у багатопрофільному ліцеї. З 2008 до 2013 року займався в школі кунг-фу "Дракон і Тигр". У 16-річному віці отримав дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах (Греція).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Микола разом із родиною переїхав із Донбасу до Ірпеня. У 2025 році спортсмен приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором БПЛА у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді у складі Десантно-штурмових військ. Герой загинув 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. У нього залишилися дружина, батьки та молодший брат.

Раніше на фронті загинув бойовий медик, альпініст, рятувальник, гід, скайраннер (гірський біг) та чемпіон України зі спортивного туризму Володимир Василишин. Також війна забрала життя ексволейболіста, снайпера другої категорії розвідувальної роти 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, солдата Віталія Луцюка.