Від удару російського дрона на Харківщині загинули троє маленьких дітей. Поранено вагітну жінку (фото і відео)

Днями від російського удару у Богодухові загинув 10-річний хлопчик

В ніч на середу, 11 лютого, Росія вдарила безпілотником по приватному дому в місті Богодухів Харківської області. Загинули троє маленьких дітей та чоловік.

Що треба знати:

За останні дні це вже другий випадок, коли від російських ударів по Богодухову гинуть діти

Росіяни б'ють по житлових будинках приватного сектора

Окрім загиблих є постраждалі — вагітна, та літня жінка

Як повідомляє ДСНС області, будинок був повністю зруйнований ворожим дроном, виникла пожежа. Тіла чотирьох загиблих з-під завалів дістали рятувальники: 34-річного чоловіка та трьох дітей (двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки).

Дитяча іграшка на місці зруйнованого будинку

Рятувальники загасили пожежу

Розбір завалів

Дім загорівся від удару дрона

Крім того, ще двоє людей постраждали в ході удару, зокрема 35-річна вагітна жінка. Друга постраждала — 74-річна жінка, уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Днями у Богодухові росіяни також вбили дитину

В ніч на 9 лютого Росія також вдарила дроном по приватному сектору Богодухова. Сталося влучання у житловий будинок, його було зруйновано вщент, виникла пожежа.

З-під завалів рятувальники витягли тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

