Від удару російського дрона на Харківщині загинули троє маленьких дітей. Поранено вагітну жінку (фото і відео)
Днями від російського удару у Богодухові загинув 10-річний хлопчик
В ніч на середу, 11 лютого, Росія вдарила безпілотником по приватному дому в місті Богодухів Харківської області. Загинули троє маленьких дітей та чоловік.
Що треба знати:
- За останні дні це вже другий випадок, коли від російських ударів по Богодухову гинуть діти
- Росіяни б'ють по житлових будинках приватного сектора
- Окрім загиблих є постраждалі — вагітна, та літня жінка
Як повідомляє ДСНС області, будинок був повністю зруйнований ворожим дроном, виникла пожежа. Тіла чотирьох загиблих з-під завалів дістали рятувальники: 34-річного чоловіка та трьох дітей (двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки).
Крім того, ще двоє людей постраждали в ході удару, зокрема 35-річна вагітна жінка. Друга постраждала — 74-річна жінка, уточнив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Днями у Богодухові росіяни також вбили дитину
В ніч на 9 лютого Росія також вдарила дроном по приватному сектору Богодухова. Сталося влучання у житловий будинок, його було зруйновано вщент, виникла пожежа.
З-під завалів рятувальники витягли тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.
Як повідомляв "Телеграф", ввечері 10 лютого Росія поцілила по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Через атаку без електропостачання залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.