От удара российского дрона на Харьковщине погибли трое маленьких детей. Ранена беременная женщина (фото и видео)

На днях от российского удара в Богодухове погиб 10-летний мальчик

В ночь на среду, 11 февраля, Россия ударила беспилотником по частному дому в городе Богодухов Харьковской области. Погибли трое маленьких детей и мужчина.

Что нужно знать:

За последние дни это уже второй случай, когда от российских ударов по Богодухову гибнут дети

Россияне бьют по жилым домам частного сектора

Кроме погибших есть пострадавшие — беременная, и пожилая женщина

Как сообщает ГСЧС области, дом был полностью разрушен вражеским дроном, возник пожар. Тела четырех погибших из-под завалов достали спасатели: 34-летннго мужчины и троих детей (двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки).

Детская игрушка на месте разрушенного дома

Спасатели потушили пожар

Разбор завалов

Дом загорелся от удара дрона

Кроме того, еще два человека пострадали в ходе удара, в том числе 35-летняя беременная женщина. Вторая пострадавшая – 74-летняя женщина, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На днях в Богодухове россияне также убили ребенка

В ночь на 9 февраля Россия также ударила дроном по частному сектору Богодухова. Произошло попадание в жилой дом, он был разрушен до основания, возник пожар.

Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали.

Как сообщал "Телеграф", вечером 10 февраля Россия попала по объекту инфраструктуры Запорожья. Из-за атаки без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.