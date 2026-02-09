Ночью Россия била по жилым домам. В Одессе погиб мужчина, на Харьковщине — ребенок (фото и видео)

Среди пострадавших – 19-летняя девушка

В ночь на понедельник, 9 февраля, Россия атаковала Украину беспилотниками. Из-за вражеского удара есть погибший в Одессе, на Харьковщине враг убил женщину с ребенком.

Что нужно знать:

Россия направила на Одессу до полутора десятков "шахедов"

Также враг атаковал город Богодухов Харьковской области

Есть разрушения жилых домов и погибшие

Атака на Одессу 9 февраля — последствия

О последствиях обстрела Одессы сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. В результате ночных обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них 19-летняя девушка.

В Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в жилых домах пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 в местах общего пользования. Огнем уничтожены 2 автомобиля, еще 6 — повреждены обломками, — проинформировал Лысак

Двор поврежденного дома

Повреждено несколько автомобилей

Спасательные службы оперативно прибыли на место

Мониторинговые каналы ночью сообщали, что россияне запустили на Одессу 15 "шахедов". Telegram-канал "Одесса INFO" опубликовал видео последствий российского удара по одному из жилых комплексов Одессы. На кадрах — пожар после прилета.

По словам очевидцев, вражеский дрон целенаправленно летел на многоэтажку. Россияне намеренно атаковали дом.

Поврежден фитнес клуб

Последствия обстрела

Атака на Богодухов 9 февраля — последствия

Минувшей ночью россияне ударными беспилотниками атаковали частный сектор города Богодухов, сообщили в ГСЧС. Произошло попадание в жилой дом, его разрушили до основания, возник пожар.

Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали.

Россия дроном разрушила жилой дом в Богодухове

Спасатели потушили пожар, но дом разрушен до основания

Россияне регулярно атакуют Одессу — предыдущие обстрелы

Россия не перестает терроризировать Одессу практически с самого начала полномасштабного вторжения. В конце января прошлого года враг дронами ударил по областному центру. Под ударами были жилые дома, повреждены церковь и детский сад. Погибли три человека.

В ночь на 13 января Одесса также была под вражеским обстрелом. Были повреждены многие гражданские объекты, в том числе досталось и жемчужине города — пляжу "Ланжерон".

Утром 21 января жители Одессы также слышали взрывы. Россияне атаковали Одесскую область беспилотниками, очень громко было в Черноморске, враг разрушил частные дома.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 8 февраля, россияне в очередной раз атаковали Киев и Васильков баллистическими ракетами. На северной окраине города Васильков расположена воздушная база, основанная во время "холодной войны". Она является пунктом постоянной дислокации 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".