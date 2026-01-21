Одессу и Черноморск атаковали "шахеды". Дрон мог попасть в дом (видео)

Россияне продолжают бить дронами

Утром в среду, 21 января, жители Одессы услышали взрывы. Россияне атаковали Одесскую область беспилотниками, очень громко было в Черноморске, пишут, что дрон врезался в частный дом.

Командование Воздушных сил ВСУ в 06:12 сообщило, что в акватории Черного моря фиксируются вражеские беспилотники курсом на Черноморск. Вскоре начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак проинформировал, что в Одессе раздались взрывы.

Как пишет Telegram-канал "Одесса INFO", в поселке Молодежное вражеский "шахед" врезался в частный дом. Появилось видео последствий.

В 6:41 Воздушные Силы Украины предупредили о БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Лиманку (село Таировской поселковой общины Одесского района).

Напомним, в ночь на 13 января Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и "шахедами". В частности, под ударом оказалась Одесса, где повреждено немало гражданских объектов, в том числе и жемчужину города — пляж "Ланжерон". В сети показали, как он выглядел после удара.

Как сообщал "Телеграф", утром 20 января россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". На рассвете враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Россияне били по жилым кварталам и объектам энергетики. В Черноморске дрон попал в многоэтажный жилой дом. Кроме того, в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.