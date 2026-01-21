Одесу та Чорноморськ атакували "шахеди". Дрон міг влучити у будинок (відео)

Росіяни продовжують бити дронами

Зранку у середу, 21 січня, жителі Одеси почули вибухи. Росіяни атакували Одеську область безпілотниками, дуже гучно було у Чорноморську, пишуть, що дрон врізався у приватний будинок.

Командування Повітряних сил ЗСУ о 06:12 повідомило, що в акваторії Чорного моря фіксуються ворожі безпілотники курсом на Чорноморськ. Невдовзі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що в Одесі пролунали вибухи.

Як пише Telegram-канал "Одеса INFO", у селищі Молодіжне ворожий "шахед" врізався в приватний будинок. З'явилося відео наслідків.

О 6:41 Повітряні Сили України попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Лиманку (село Таїрівської селищної громади Одеського району).

Нагадаємо, в ніч на 13 січня, Росія атакувала Україну балістичними ракетами та "шахедами". Зокрема під ударом опинилася Одеса, де пошкоджено чимало цивільних об'єктів, зокрема й перлину міста — пляж "Ланжерон". В мережі показали, як він виглядав після удару.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 20 січня росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". На світанку ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Росіяни били по житлових кварталах та об’єктах енергетики. У Чорноморську дрон влучив в багатоповерховий житловий будинок. Крім того, В Одеському районі зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.