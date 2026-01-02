На війні загинув український волейболіст-розвідник

Герой захищав країну від російських окупантів

На фронті загинув ексволейболіст, снайпер другої категорії розвідувальної роти 78-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Віталій Луцюк. Захисник України виконував бойове завдання на Сумщині.

Що потрібно знати

Війна забрала життя Віталія Луцюка

Волейболіст захищав Україну у Сумській області

Поховали захисника України у Боярці

Про смерть Героя повідомляє пресслужба Федерації волейболу України в telegram. Віталій загинув 13 грудня 2025 року поблизу села Степове (Сумська область).

ФВУ сумує разом із рідними, близькими, друзями та побратимами Віталія. Вічна слава всім, хто віддав життя за волю України. ФВУ

Луцюк народився 2 жовтня 1995 року у селі Будище на Чернігівщині. Згодом родина Віталія переїхала до Боярки (Київської області), де він закінчив боярську ЗОШ №3. Вищу освіту Віталій здобув у Київському міжнародному університеті.

З дитинства Луцюк займався волейболом, виступав за команду "Боярські барси". У цьому колективі він ставав чемпіоном Києво-Святошинського району, призером чемпіонату України.

До лав ЗСУ Віталія було призвано 25 червня 2025 року. Поховали Героя 22 грудня у рідній Боярці на Алеї Героїв міського цвинтаря. Прощання із захисником України відбулося у храмі Святого Миколая Чудотворця.

Раніше на фронті загинув український воїн, залізничник та колишній волейболіст Михайло Шостак. Він працював на залізниці й керував цехом, який обслуговував поїзний радіозв’язок від Козятина до Разіна, Чорнорудки та Жашкова.