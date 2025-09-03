На війні загинув український волейболіст-залізничник

Колишній спортсмен розвивав волейбол у своєму рідному місті

На фронті загинув український воїн, залізничник та колишній волейболіст Михайло Шостак. Раніше війна забрала життя захисника України, тренера та майстер спорту України міжнародного класу зі кульової стрільби Олексія Хабарова.

Про смерть Шостака повідомляє пресслужба Федерації волейболу України (ФВУ) у telegram. Спортсмену з Козятина (Хмельницька область) був 31 рік.

Федерація волейболу України сумує разом із рідними загиблого. Вічна слава Михайлу та всім, хто ціною свого життя захищає українську землю. ФВУ

У шкільні роки Шостак був перспективним спортсменом. Михайло перемагав у чемпіонаті України й грав пліч-о-пліч з багатьма нині професійними волейболістами.

До війни Михайло працював на залізниці й керував цехом, який обслуговував поїзний радіозв’язок від Козятина до Разіна, Чорнорудки та Жашкова. Завдяки йому була створена волейбольна команда залізничників і у Козятині. На міжгалузевих змаганнях вони постійно брали медалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала життя українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.