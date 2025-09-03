На войне погиб украинский волейболист-железнодорожник

Бывший спортсмен развивал волейбол в своем родном городе

На фронте погиб украинский воин, железнодорожник и бывший волейболист Михаил Шостак. Ранее война забрала жизнь защитника Украины, тренера и мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе Алексея Хабарова.

О смерти Шостака сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ) в telegram. Спортсмену из Казатина (Хмельницкая область) был 31 год.

Федерация волейбола Украины скорбит вместе с родными погибшего. Вечная слава Михаилу и всем, кто ценой своей жизни защищает украинскую землю. ФВУ

В школьные годы Шостак был перспективным спортсменом. Михаил побеждал в чемпионате Украины и играл бок о бок со многими ныне профессиональными волейболистами.

До войны Михаил работал на железной дороге и руководил цехом, обслуживающим поездную радиосвязь от Козятина до Разино, Чернорудки и Жашкова. Благодаря ему была создана волейбольная команда железнодорожников и в Казятине. На межотраслевых соревнованиях они постоянно брали медали.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала жизнь украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.