На войне погиб чемпион Украины по стрельбе

Спортсмен успел воспитать будущих чемпионов

На войне против оккупантов погиб спортсмен и тренер, мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, многократный чемпион Украины, член национальной команды Алексей Хабаров. Ранее жизнь за Украину отдал боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, боксер Юрий Егоров.

О смерти Хабарова сообщает Спортивный комитет Украины. Уроженец Горишних Плавней (Полтавская область) с детства занимался стрельбой.

Алексей был воспитанником местной ДЮСШ №1 и специализировался на стрельбе из винтовки. Хабаров в 2017 году установил рекорд Украины по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, неоднократно побеждал на чемпионатах и Кубках Украины. В ноябре 2024 года привез из Румынии "серебро" международного турнира. Кроме того, Хабаров занимался тренерской деятельностью. Он основал в родном городе спортивно-стрелковый клуб "Феникс" и уже успел воспитать призеров чемпионатов Украины.

В августе 2023 года Алексей сменил спортивный инвентарь на военный. 19 августа 2025 года Хабаров погиб во время огневого контакта с врагом в районе Шахового (Донецкая область).

Он был откровенным, честным, самым добрым, искренним спортсменом и моим коллегой в Федерации стрельбы Украины. Тренером, создававшим новые идеи и проекты в своем клубе "Феникс". Для своих спортсменов был настоящим старшим другом. Тяжелая потеря для родных, друзей, воспитанников и спортивного сообщества Полтавской области и всей Украины. Тренер по пулевой стрельбе Геннадий Чапала

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала жизнь у украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.