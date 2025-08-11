На фронте погиб художник-анархист Давид Чичкан из Киева

Мужчине было 39 лет

Во время боев в Запорожской области получил смертельное ранение художник Давид Чичкан. Трагедия произошла 8 августа, а на следующий день он умер.

Об этом сообщил "Комитет Сопротивления" — украинское антиавторитарное и анархистское добровольческое подразделение, воюющее против российских захватчиков. В его составе Чичкан участвовал в боевых действиях с первых дней вторжения.

"Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям. Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые испытывает их народ. Его гибель – огромная потеря для нас" Комитет Сопротивления

Чичкан родился в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой в 1986 году. Хотя у него не было художественного образования, однако он самостоятельно развивал в себе стремление к искусству.

Он разделял анархистские взгляды и выступал за децентрализацию и солидарность. Из-за своих взглядов его выставки часто сталкивались с давлением и нередко срывались. Например, 7 февраля 2017 года его выставка "Потерянная возможность" была разгромлена неизвестными, а в 2022 году та же участь постигла выставку "Ленты и треугольники".

Художник сам говорил, что хотел своими работами "подчеркнуть различия армии свободных людей с разными взглядами от обезличенной массы оккупантов".

Одна из работ Чичкана

