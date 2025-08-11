На фронті загинув художник-анархіст Давид Чичкан із Києва
Чоловікові було 39 років
Під час боїв у Запорізькій області отримав смертельне поранення художник Давид Чичкан. Трагедія сталася 8 серпня, а наступного дня він помер.
Про це повідомив "Комітет Спротиву" — український антиавторитарний та анархістський добровольчий підрозділ, що воює проти російських загарбників. У його складі Чічкан брав участь у бойових діях із перших днів вторгнення.
"Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас"
Чичкан народився в сім’ї художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової у 1986 році. Хоча він не мав художньої освіти, проте він самостійно розвивав у собі прагнення до мистецтва.
Він поділяв анархістські погляди та виступав за децентралізацію та солідарність. Через свої погляди його виставки часто стикалися з тиском та нерідко зривалися. Наприклад, 7 лютого 2017 року його виставка "Втрачена можливість" була розгромлена невідомими, а у 2022 році така ж доля спіткала виставку "Стрічки та трикутники".
Художник сам говорив, що хотів своїми роботами "наголосити на відмінностях армії вільних людей з різними поглядами від знеособленої маси окупантів".
