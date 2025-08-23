На війні загинув чемпіон України зі стрільби

Спортсмен встиг виховати майбутніх чемпіонів

На війні проти окупантів загинув спортсмен та тренер, майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазовий чемпіон України, член національної команди Олексій Хабаров. Раніше життя за Україну віддав боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, боксер Юрій Єгоров.

Про смерть Хабарова повідомляє Спортивний комітет України. Уродженець Горішніх Плавнів (Полтавська область) змалку займався стрільбою.

Олексій був вихованцем місцевої ДЮСШ №1 та спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки. Хабаров у 2017 році встановив рекорд України зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, неодноразово перемагав на чемпіонатах та Кубках України. У листопаді 2024 року привіз із Румунії "срібло" міжнародного турніру. Крім того, Хабаров займався тренерською діяльністю. Він заснував у рідному місті спортивно-стрілецький клуб "Фенікс" і вже встиг виховати призерів чемпіонатів України.

У серпні 2023 року Олексій змінив спортивний інвентар на військовий. 19 серпня 2025 року Хабаров загинув під час вогневого контакту з ворогом у районі Шахового (Донецька область).

Він був відвертим, чесним, найдобрішим, найщирішим спортсменом та моїм колегою у Федерації стрільби України. Тренером, який створював нові ідеї та проєкти у своєму клубі "Фенікс". Для своїх спортсменів був справжнім старшим другом. Важка втрата для рідних, друзів, вихованців та спортивної спільноти Полтавської області й всієї України. Тренер із кульової стрільби Геннадій Чапала

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала життя українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.