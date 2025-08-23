Повертався з бойового завдання. Загинув пілот МіГ-29

Герою було 46 років

Сергій Бондар, пілот винищувача МіГ-29 загинув в ніч на 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку. Причини катастрофи встановлюються.

"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Причини та обставини катастрофи встановлюються", — повідомили у Повітряних Силах України.

МіГ-29 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений в СРСР у 1970-х роках. Літак призначений для ураження повітряних і наземних цілей, зокрема в умовах радіолокаційних перешкод. Це основний бойовий літак Повітряних Сил ЗСУ. МіГ-29 активно використовується в ближньому повітряному бою, винищувач оснащений 30-мм гарматою та ракетами повітря-повітря, а також здатний нести бомби.

Повітряні Сили використовують винищувачі МіГ-29 для виконання завдань протиповітряної оборони (ППО) та повітряного бою. Також він виконує завдання з нанесення ударів по наземних цілях, у тому числі шляхом інтеграції з американськими ракетами AGM-88 HARM для ураження російських радіолокаційних станцій. Ці літаки, отримані в рамках міжнародної допомоги від Польщі та Словаччини, використовуються й для прикриття ударних літаків.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 29 червня відбиваючи масований повітряний напад противника, літаком F-16 загинув Максим Устименко льотчик 1-го класу підполковник. Український захисник був 1993 року народження.