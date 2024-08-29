Дякую за життя і F-16: фото загиблих льотчиків-героїв "Джуса" та "Мунфіша" зворушило мережу

У мережі висловили співчуття близьким українських пілотів

Українці сумують після звістки про загибель пілота F-16 Олексій Меся із позивним "Moonfish". Він загинув 26 серпня, захищаючи Україну від російського обстрілу.

Фото героя діляться у мережі. Він загинув через 1 рік та 1 день після загибелі пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус".

З українським льотчиком попрощалися сьогодні, 29 серпня, у рідному Луцьку. За інформацією "Голосу Америки", не виключається версія friendly fire.

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність та помилку пілота. Але точно причини буде відомо лише після завершення розслідування", — розповів представник повітряних сил на умовах анонімності.

Андрій Джус та Олексій Месь

Відомо, що Олексій Месь навчався разом з Андрієм Пільщиковим у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Їхні фото тих часів опублікувала мама "Джуса" Лілія Авер’янова. Навчання на F-16 українські льотчики проходили також разом, а загинули з різницею на рік та один день: Андрій "Джус" 25 серпня 2023 року, а Олексій "Moonfish" 26 серпня 2024 року.

Кадети "Джус" та "Moonfish"

У коментарях під фото українці висловили свої щирі співчуття рідним та близьким українських пілотів. Їм подякували за життя, яке вони віддали за Україну, та винищувачі F-16, за передачу яких Андрій та Олексій активно виступали.

Нагадаємо, що західні ЗМІ у четвер, 29 серпня, повідомили про катастрофу першого F-16 в Україні. Сталося це 26 серпня під час російської масованої атаки. Але за словами джерел, причиною падіння винищувача став не ворожий обстріл, а помилка пілота.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в США вигадали, де Україні взяти пілотів для F-16. Американський сенатор пообіцяв обговорити це питання із Джо Байденом.