Спасибо за жизнь и F-16: фото погибших летчиков-героев "Джуса" и "Мунфиша" растрогало сеть

В сети выразили соболезнования близким украинских пилотов

Украинцы скорбят после известия о гибели пилота F-16 Алексей Меся с позывным "Moonfish". Он погиб 26 августа, защищая Украину от российского обстрела.

Фото героя делятся в сети. Он погиб спустя 1 год и 1 день после гибели пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

С украинским летчиком простились сегодня, 29 августа в родном Луцке. По информации "Голоса Америки", не исключается версия friendly fire.

"Рассматриваются разные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будет известно только после завершения расследования", — рассказал представитель воздушных сил на условиях анонимности.

Андрей Джус и Алексей Месь

Известно, что Алексей Месь учился вместе с Андреем Пильщиковым в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Их фото тех времен опубликовала мама "Джуса" Лилия Аверьянова. Обучение на F-16 украинские летчики проходили тоже вместе, а погибли с разницей в год и один день: Андрей "Джус" 25 августа 2023 года, а Алексей "Moonfish" 26 августа 2024 года.

Кадеты "Джус" и "Moonfish"

В комментариях под фото украинцы выразили свои искренние соболезнования родным и близким украинских пилотов. Их поблагодарили за жизнь, которую они отдали за Украину, и истребители F-16, за передачу которых Андрей и Алексей активно выступали.

Напомним, что западные СМИ в четверг, 29 августа, сообщили о крушении первого F-16 в Украине. Произошло это 26 августа во время российской массированной атаки. Но, по словам источников, причиной падения истребителя стал не вражеский обстрел, а ошибка пилота.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США придумали где Украине взять пилотов для F-16. Американский сенатор пообещал обсудить этот вопрос с Джо Байденом.