Убила российская ракета: трагически погиб экс-глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук (фото)

Мужчина находился в командировке в гостинице Кривого Рога во время обстрела

В результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 27 августа погибли четыре человека. Среди них бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук.

Печальное известие сообщила пресс-служба Черкасской областной государственной администрации. Информация появилась на официальной странице в Facebook.

"Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины", – говорится в сообщении.

Известно, что Сергийчук находился в Кривом Роге в служебной командировке.

Справка

Сергийчук Сергей Иванович (род. 22 декабря 1970, Киев) — украинский военнослужащий и политик — сотрудник Службы безопасности Украины, участник боевых действий в АТО, председатель Черкасской областной государственной администрации в течение 28 августа 2020 — 29 декабря 2020. Указом Президента Украины №602/2020 от 29 декабря 2020 года Сергей Иванович уволен с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Напомним, что в ночь на 27 августа россияне нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

Как уточнили спасатели, вражеская ракета частично разрушила четырехэтажное здание отеля. Под завалами искали людей.